Сенегал приостановил военную операцию в Гамбии

Сенегальские войска, а также силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановили военную операцию в Гамбии для обеспечения возможности предыдущему главе государства Яйе Джамме мирно передать власть избранному президенту Адаме Барроу. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

В ЭКОВАС заявили, что Джамме должен отказаться от власти до полудня 20 января, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Напомним, вечером 19 января Сенегал объявил о начале вторжения в Гамбию, с целью передачи власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

Итоги декабрьских выборов были оспорены действующим президентом Гамбии - признав поначалу свое поражение, Яйя Джамме вскоре изменил свою позицию и заявил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. В связи с этим полномочия Джамме, истекавшие в ночь на 19 января, были официально продлены парламентом страны еще на три месяца.

Интервенцию в Гамбию поддержали Совет Безопасности ООН и Экономическое сообщество западноафриканских государств .