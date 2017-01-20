В австралийском Мельбурне автомобиль врезался в толпу: трое погибших

В австралийском Мельбурне мужчина на легковом автомобиле намеренно въехал втолпу. В результате три человека погибли, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание 9 News.

По словам очевидцев, водитель бордового седана сначала ездил по кругу на одной из городских площадей, а затем въехал в толпу возле торгового центра. По мнению полицейских, сделал он это намеренно, потому что не остановился и продолжил движение, продолжая наезжать на пешеходов. Задержать его удалось только через несколько кварталов, причем полицейским пришлось применить оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австралия хочет ввести пожизненный запрет на въезд для нелегалов

Один из руководителей местной полиции Стюарт Бэйтсон заявил, что произошедшее не было терактом. По его словам, водитель автомобиля чуть раньше был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он вышел на улицу и сел за руль. При этом он все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль.

Напомним, 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине в толпу врезался грузовик. Число погибших в результате теракта составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения.