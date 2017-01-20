В Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские актеры и режиссеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи небоскреба Трамп Тауэр.

По его словам, в истории США наступает очень опасное время.

"Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

Напомним, сегодня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.