Помощница Трампа: Инаугурационная речь будет короткой, но мощной

Трамп покажет, что он человек действия, а не слова

Дональд Трамп представит себя как "человек действия, который хочет объединить страну" в инаугурационной речи в пятницу. Об этом рассказала помощница избранного президента США Келлин Конвей, сообщает Украинская правда со ссылкой на Boston Herald.

По ее словам, обращение Трампа к нации будет "элегантным, красивым, мощным и коротким".

Она добавила, что речь будет короткой, потому что Трамп "человек действия, а не слова, и вы услышите это завтра".

Трамп готовил заметки под влиянием инаугурационных обращений бывших президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди.

Напомним, сегодня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.