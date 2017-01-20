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Инаугурация Трампа: расписание мероприятий
Дональд Трамп / Фото: www.trend.az
Инаугурация Дональда Трампа

Инаугурация Трампа: расписание мероприятий

Трамп будет приведен к присяге в полдень по местному времени (19:00 по Киеву)

20.01.17 709
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Сегодня, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Инаугурация проходит по сценарию, который практически без изменений повторяется из разу в раз, пишет 112 Украина.

Часть мероприятий уже состоялась 19 января.  В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.

Вечером в четверг Дональд Трамп вместе с женой появились на инаугурационном концерте в центре Вашингтона возле мемориала Линкольна. Трамп отдал честь памятнику и присоединился к зрителям концерта за специальной стеклянной оградой.

20 января

В пятницу утром Трамп, Пенс и члены их семей планируют посетить службу в Епископальной церкви Сент-Джонс, недалеко от Белого дома. Служба начинается в 8:30 (15:30 по Киеву).

Президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп с супругами в 9:30 (16:30 по киевскому времени) проведут традиционное чаепитие в Белом доме, а затем вместе отправятся на присягу. Согласно протоколу, Обама будет сидеть в автомобиле справа, а Трамп – слева.

58-я церемония инаугурации президента США стартует в пятницу в 11:30 утра по местному времени (18:30 по Киеву). Департамент внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций рассчитывает, что в торжествах примут участие 800-900 тыс. человек.

Откроет церемонию оркестр морских пехотинцев, который также называют "личным президентским оркестром". Коллектив играет на инаугурациях с 1801 года.

Диктор Чарльз Бротнам, комментировавший инаугурации президентов США последние 60 лет, не будет комментировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа. Вместо него 45-й президент выбрал диктором на церемонию инаугурации 58-летнего радиоведущего Стивена Рэя.

Если все пойдет, как принято, Рэй представит бывших президентов, семьи Трампа и Пенса, а также лидеров Конгресса, присутствующих на церемонии. Далее ожидаются выступления духовенства.

На инаугурации будет присутствовать Хиллари Клинтон вместе со своим мужем, бывшим президентом Биллом Клинтоном. Также ожидаются бывший президент США Джордж Буш и его супруга Лора, а также экс-президент Джимми Картер. 

В полдень по местному времени (19:00 по Киеву) Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США. Принимать присягу будет главный судья Верховного суда США Джон Робертс на западных ступенях Капитолия. Перед Трампом присягу примет вице-президент Майк Пенс. После присяги Трамп выступит с речью.

В завершении церемонии 16-летняя певица с украинскими корнями Джеки Иванко исполнит национальный гимн. Певица заняла второе место на талант-шоу America’s Got Talent, когда ей было всего 11 лет.

По завершении церемонии сложивший полномочия президент покинет Капитолийский холм. Вступившие в должность президент и вице-президент возвратятся в здание Капитолия, где объединенный комитет Конгресса по проведению инаугурации даст торжественный обед в их честь. 

Затем кортеж Трампа и Пенса возглавит инаугурационный парад, который пройдет по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома. В параде примут участие более 8 тысяч человек: ветераны и действующие военные, учащиеся средних школ и колледжей, полицейские, мотоциклисты и кавалерийские части, а также бойскауты. Предварительно, парад Трампа будет длиться полтора часа, что немного меньше, чем предыдущие.

В этот же день запланированы как минимум три официальных инаугурационных бала, где будут танцы, развлечения и выступления Трампа и его жены Мелании. Балы начинаются в 19:00 (2:00 по Киеву). Два основных бала будут проходить в конференц-центре имени Уолтера Вашингтона, куда приглашены гости со всей страны. В здании Национального музея будет бал в честь военных, вход только по специальным приглашениям.

21 января

В субботу, 21 января, в Национальном соборе Вашингтона состоится межконфессиональный молебен. Это традиция, восходящая к первой инаугурации Франклина Делано Рузвельта в 1933 году. Билл Клинтон, однако, выбрал для обоих инаугурационных молебнов Африканскую методистскую епископальную церковь в центре Вашингтона.

 

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