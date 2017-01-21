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Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях

Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях

Непростое начало президентской карьеры — проблема, знакомая не только Дональду Трампу. Фокус вспомнил несколько примеров инаугураций, во время которых тоже что-то пошло не так

Екатерина Богданович - 21.01.17 3356
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20 января 2017 года в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Впрочем, торжественные мероприятия начались накануне — с праздничного концерта звёзд. И со звёздами, как оказалось, не всё однозначно: не менее десятка знаменитостей, в том числе Элтон Джон, Селин Дион, Кэти Перри и Джастин Тимберлейк, отказались участвовать в инаугурации Трампа. В итоге на концерте выступили нью-йоркский женский балет The Rockettes, Мормонский храмовый хор и 16-летняя участница шоу America’s got talent Джэки Иванко. Для сравнения: в честь избрания Барака Обамы в 2009 году пели группа U2, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин. Но непростое начало президентской карьеры — проблема, знакомая не только Трампу. Фокус вспомнил несколько примеров инаугураций, во время которых тоже что-то пошло не так.            

Пётр Порошенко

7 июня 2014 года

День инаугурации пятого президента Украины был жарким — настолько, что один из солдат почётного караула едва не потерял сознание. Стражей перед зданием Верховной Рады выстроили за час до прибытия гаранта, и когда в 10:08 Пётр Порошенко ступил на красную дорожку, 20-летний Александр Сикало побледнел, пошатнулся и выронил карабин. Позже сам Сикало истолковал падение оружия как добрый знак, предвещающий скорое окончание войны, однако для самого бойца знак оказался недобрым — это был первый симптом диагностированного впоследствии тяжёлого заболевания почек.

Виктор Янукович

25 февраля 2010 года

Инаугурация четвёртого украинского президента тоже не обошлась без конфуза: пройдя по ковровой дорожке, Виктор Янукович благополучно вошёл в здание парламента, но вторая пара дверей едва не захлопнулась перед ним — солдаты почётного караула в последний момент створки успели распахнуть.  А накануне инаугурации в столице треснул и раскололся памятник основателям Киева.

Рональд Рейган

20 января 1985 года

День вступления во второй президентский срок 40-го главы США, а также следующий день, на который были назначены торжественные мероприятия с парадом, оказались одними из самых холодных за всю историю федерального округа Колумбия. Из-за 13-градусного мороза празднование перенесли с улицы в здание Капитолия. Впрочем, Рейгану повезло больше, чем одному из его предшественников, 18-му президенту Улиссу Гранту: в день его повторного вступления в должность в марте 1873 года температура опустилась до -15, так что замёрзли даже канарейки в клетках во время инаугурационного бала.

Франсуа Олланд

15 мая 2012 года

Инаугурация 24-го президента Французской Республики прошла благополучно, но инцидент случился в тот же день, после церемонии, когда Олланд отправился в Берлин с первым международным визитом. Через четыре минуты после взлёта в самолёт политика ударила молния — к счастью, никто не пострадал, и, пересев в другой лайнер, французский лидер продолжил путешествие.

Виктор Ющенко

23 января 2005 года

Инаугурация третьего президента Украины была самой дорогой в истории Украины — на торжественные мероприятия потратили 4 млн грн. Церемонию едва не сорвал один из 33 голубей, которых, по сценарию, должны были выпустить в небо с Майдана — птица, по-видимому, запуталась в привязанной к её лапам оранжевой ленточке, и ей понадобилась помощь, чтобы взлететь. Был в этот день и ещё один неловкий момент: брошь, которой украсила себя первая леди Катерина Ющенко, оказалась музейным экспонатом с тысячелетней историей.

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