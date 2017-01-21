В сети появился счетчик, который отсчитывает время до следующего дня инаугурации президента США.
Счетчик опубликован на странице BuzzFeed в Facebook.
Счетчик отсчитывает время до секунд.
Так, по состоянию на субботу, 21 января, до следующей инаугурации президента США осталось 3 года, 11 месяцев и 30 дней.
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Напомним, церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.