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Главная » Мир » Инфографика В сети запустили обратный отсчет времени до следующей инаугурации президента США
Инаугурация Дональда Трампа

Инфографика В сети запустили обратный отсчет времени до следующей инаугурации президента США

<span class="label red">Инфографика</span> В сети запустили обратный отсчет времени до следующей инаугурации президента США
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

По состоянию на 21 января 2017-го осталось 3 года, 11 месяцев и 30 дней

21.01.17 632
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В сети появился счетчик, который отсчитывает время до следующего дня инаугурации президента США.

Счетчик опубликован на странице BuzzFeed в Facebook.

Счетчик отсчитывает время до секунд.

Так, по состоянию на субботу, 21 января, до следующей инаугурации президента США осталось 3 года, 11 месяцев и 30 дней.

Напомним, церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.

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