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Главная » Мир » Трамп пришел мириться с ЦРУ

Трамп пришел мириться с ЦРУ

Трамп пришел мириться с ЦРУ
Фото: thenextweb.com

Президент США выразил уверенность, что Сенат утвердит внесенную им кандидатуру Майка Помпео в должности директора спецслужбы

22.01.17 754
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Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), одной из спецслужб, с которой у него недавно возник конфликт.

Выступая перед сотрудниками ЦРУ, он не скупился на комплименты в адрес ведомства, аудитория неоднократно сопровождала его слова аплодисментами, передает Укринформ со ссылкой на "Голос Америки".

Среди главных задач спецслужб Трамп назвал борьбу с международным терроризмом. Он акцентировал внимание на том, что работу предстоит делать без промедления.

Трамп выразил уверенность, что Сенат утвердит внесенную им кандидатуру Майка Помпео в должности директора ЦРУ. Демократам в Конгрессе удалось добиться перенесения на понедельник рассмотрения этого вопроса. Республиканские законодатели осудили такой перенос и отметили, что такие действия привели к тому, что агентство осталось без руководства в эти выходные.

Ранее Трамп критически высказывался по поводу работы ЦРУ и других разведывательных служб в связи с их заявлениями о причастности России к хакерским атакам во время выборов в США. В течение нескольких последних недель Трамп обвинял спецслужбы в утечке недостоверной информации, в которой говорилось о том, что якобы Москва собирала компрометирующее досье на него. Это привело к довольно резкой заочной полемике между нынешним президентом и бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

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