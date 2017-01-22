В Японии в городе Оита префектуры Вакаяма произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NHK.

Возгорание зафиксировали около 16:00 по местному времени, или в 9:00 по киевскому времени. На месте происшествия работают 10 единиц пожарной техники. Полиция пока не располагает информацией о пострадавших.

Предполагается, что воспламенился контейнер со смазочными материалами. Власти города принимают меры по эвакуации 1281 домашнего хозяйства и 2986 человек, проживающих вблизи завода.