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Главная » Мир » Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, - Алиев

Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, - Алиев

Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, - Алиев
Ильхам Алиев / Фото: АFP

Президент Азербайджана заявил, что не позволит создать "второе вымышленное армянское государство"

23.01.17 499
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии нового военного городка в поселке Пирекешкюль Абшеронского района заявил, что "Нагорный Карабах - исконно азербайджанская земля".

"Армения игнорирует резолюции и решения международных организаций о прекращении оккупации", - цитирует президента Азербайджана его официальный сайт.

"С усилением Азербайджана решение конфликта приближается. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не делает это понапрасну. Этого не будет. Нагорный Карабах - азербайджанская земля. История, все мировое сообщество признают это", - заявил Алиев.

Также, по его словам, азербайджанская армия сейчас может считаться одной из сильнейших в мире. "Мы это знаем, весь мир уже знает, что на сегодняшний день азербайджанская армия в полном смысле этого слова находится в числе сильнейших армий, как с точки зрения боеспособности, так и боевой техники", - сказал Алиев.

Напомним, весной СМИ сообщили, что правительство Армении якобы одобрило законодательную инициативу оппозиционных депутатов о признании независимости Нагорного Карабаха и направило ее на рассмотрение в парламент республики.

При этом Азербайджан заявил, что расценивает как провокацию предложение оппозиционных депутатов парламента Армении.

Позже правительство Армении заявило, что не одобряло законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха, а лишь сделало заключение по законодательной инициативе двух депутатов от оппозиции. 

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Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, погибло около 30 тыс. человек. Карабахский конфликт перерос в полномасштабные военные столкновения в 1991-1994 годах. В Баку считают территории, которые заняты НКР, оккупированными.

Замороженный конфликт вспыхнул с новой силой в апреле 2016 года: и армянская, и азербайджанская сторона обвинили друг друга в наступлении с применением тяжелого вооружения. По данным ООН, в результате военных столкновений в Нагорном Карабахе в апреле погибли по меньшей мере 33 человека и более 200 получили ранения.

 

 

 

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