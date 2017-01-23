Лидер ИГИЛ ранен и находится в критическом состоянии

Главарь террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен и находится в критическом состоянии.

Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на британскую газету Mirror.

По данным источников издания, аль-Багдади получил ранения во время авиаудара самолетов коалиции по иракскому городу Эль-Баадж на севере страны.

В международной антитеррористической коалиции во главе с США официально эту информацию пока не комментируют.

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Напомним, что 14 июня 2016 года все та же Mirror сообщила, что Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авианалета международной коалиции во главе с США на город Ракка, однако позднее данную информацию подтвердить не удалось.

Кроме того, в октябре прошлого года появилась информация, что Абу Бакра аль-Багдади и еще троих боевиков якобы отравили в Ираке.

Инцидент произошел на юго-западе иракской провинции Найнава недалеко от границы с Сирией. Неизвестные, якобы, подсыпали яд в еду террористов, в результате чего боевики получили тяжелые отравления. Эта информация также не подтвердилась.

Отметим, что террористическую группировку "Исламское государство" аль-Багдади возглавил 16 мая 2010 года после того, как был убит ее предыдущий лидер Абу Омара аль-Багдади.