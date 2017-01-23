Дальность полета ракеты Стрелы-3 - от 400 до 2000 км, а высота - до 100 км.

Вооруженные силы Израиля получили в распоряжение новейший комплекс противоракетной обороны Стрела-3. Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на Defence Talk.

Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет. Дальность полета ракеты комплекса - от 400 до 2000 км, высота - до 100 км.

Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree. Стрелу-3 разрабатывали в Израиле при помощи концерна Boeing из США.

Сейчас в эшелонированную систему ПРО Израиля входят комплексы Железный купол (дальность перехвата - до 70 км), Праща Давида (40-300 км) и Стрела-2 (до 2000 км). Последние ЗРК постепенно заменят на более эффективные Стрела-3.

Принятие на вооружение ЗРК Стрела-3 завершает создание ракетного щита страны; теперь военные Израиля намерены работать на увеличение зоны безопасности, покрытой радиусом действия системы ПРО, а также заниматься разработкой морского варианта Железного купола для защиты газовых буровых платформ.