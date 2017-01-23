Президент ПАСЕ собрался посетить Санкт-Петербург

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт посетит Санкт-Петербург в конце марта для участия в заседании межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается межпарламентской ассамблеи, я официально принял приглашение", - сказал Аграмунт журналистам.
Также издание отмечает, что президент ПАСЕ собирается обсудить сложившуюся в отношениях с РФ ситуацию.
Ассамблея пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 марта.
Напомним, 23 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. На первом заседании Педро Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ.