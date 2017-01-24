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Главная » Мир » В США принес присягу новый глава ЦРУ

В США принес присягу новый глава ЦРУ

В США принес присягу новый глава ЦРУ
Майк Помпео и Майк Пенс / Фото: twitter.com/VP

Марк Помпео официально возглавил главное разведывательное ведомство страны

24.01.17 14
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Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом и получивший поддержку Сената на посту нового главы ЦРУ Майк Помпео был приведен к присяге. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Кандидатуру Майка Помпео поддержали 66 сенаторов, 32 выступили против. После этого он принес присягу, которую принял вице-президент США Майк Пенс.

"Ты вступаешь на путь, на котором возглавишь самое престижное разведывательное ведомство, из когда-либо существовавших в мире", - напутствовал вице-президент нового руководителя ЦРУ.

Ранее Майк Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, а не для террористической организации "Исламское государство". Он также заявил, что согласен с выводами спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападения с целью повлиять на президентские выборы в США.

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