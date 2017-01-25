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Главная » Мир » Израиль начинает масштабную застройку палестинских территорий

Израиль начинает масштабную застройку палестинских территорий

Израиль начинает масштабную застройку палестинских территорий
Беньямин Нетаньяху / Фото из открытых источников

Речь идет о 2,5 тысячах единиц нового жилья

25.01.17 453
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Израиль одобрил новую масштабную программу строительства еврейских поселений на Западном берегу в Иудее и Самарии.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил по этому поводу  на своей странице в Facebook: "Мы строим и будем строить".

Как сообщает newsru.ua, со ссылкой на мировые СМИ, пресс-секретарь президента Государства Палестина Набиль Абу Рудейн уже заявил, что это решение будет препятствовать любым попыткам восстановления безопасности и стабильности, приведет к усилению экстремизма и терроризма и помешает мирному процессу.

В сообщении пресс-службы министерства обороны Израиля говорится, что строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса. Большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах. Еще 100 единиц сосредоточены в Бейт-Эле и в квартале для эвакуированных из Мигрона.

Однако, совет Иудеи и Самарии выразил разочарование по поводу объема планируемого строительства в поселениях, заявив, что он не соответствует росту населения в них и потребностям в новом жилье.

ООН также заявила, что будет продолжать расценивать строительство Израилем поселений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан односторонними действиями, мешающими урегулированию ближневосточного конфликта.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал по этому поводу следующее: "Любое одностороннее решение, которое может стать препятствием достижению цели создания двух государств, является предметом озабоченности для генерального секретаря. Для генерального секретаря нет "плана Б" относительно решения проблемы по принципу двух государств".

Напомним, в настоящий момент около 400 000 поселенцев живут на Западном берегу и еще 200 000 в Восточном Иерусалиме, на территориях, которые Израиль захватил в 1967 году в ходе войны на Ближнем Востоке.

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