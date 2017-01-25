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Главная » Мир » Додон: Вывод российских войск с территории Приднестровья напрямую связан с урегулированием конфликта

Додон: Вывод российских войск с территории Приднестровья напрямую связан с урегулированием конфликта

Додон: Вывод российских войск с территории Приднестровья напрямую связан с урегулированием конфликта
Игорь Додон / Фото: kp.ru

Президент Молдовы надеется на возобновление в ближайшем будущем переговоров по этому вопросу

25.01.17 379
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Президент Молдовы Игорь Додон поддерживает вывод российских войск с территории Приднестровья. Об этом Додон заявил в ходе пресс-конференции, передает молдавское издание Блокнот.

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", - сказал он.

Президент Молдовы подчеркнул, что любое решение, принятое по итогам дискуссий, будет утверждаться на референдуме.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - пообещал Додон.

Напомним, 4 января впервые за последние восемь лет встретились президент Молдовы Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский.

 

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