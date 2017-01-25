Трибунал ЕС признал законными санкции против российского производителя "Буков"

"Алмаз-Антей" был внесен в "черный список" за причастность к дестабилизации ситуации в Украине

Трибунал Евросоюза отклонил иск российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который рассчитывал обжаловать введенные против него санкции.

В решении трибунала говорится, что Советом ЕС были предоставлены достаточные доказательства поставки Россией оружия боевикам в Донбасс.

При этом, как сообщает ntv.ru, концерн "Алмаз-Антей" как производитель вооружения для РФ опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности Украины.

Кроме этого, в суде отметили, что ЕС не обязан был доказывать прямое использование боевиками произведенного концерном оружия, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения не повлияла катастрофа Boeing, который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном.

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Напомним, Совет ЕС внес "Алмаз-Антей" и еще несколько российских юридических лиц в свой черный список в июле 2014 года за "причастность концерна к дестабилизации ситуации в Украине".



Через год "Алмаз-Антей" опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции. Рассмотрев жалобу, трибунал Суда ЕС подтвердил законность заморозки активов концерна.







