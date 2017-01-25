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Главная » Мир » Инфографика Только пять стран НАТО выполняют свои обязательства по расходам на оборону

Инфографика Только пять стран НАТО выполняют свои обязательства по расходам на оборону

<span class="label red">Инфографика</span> Только пять стран НАТО выполняют свои обязательства по расходам на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: ТАСС/EPA

США и Эстония в числе лидеров

25.01.17 57
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Из 28 членов НАТО только пять - США, Греция, Польша, Эстония и Великобритания - выполняют обязательства в части поддержания расходов на оборону на уровне 2% от объема валового внутреннего продукта (ВВП).

 Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на CNN.

США по-прежнему несут самые серьезные расходы – размер их отчислений составляет 3,61% ВВП. И это несмотря на то, что Альянс в 2015 году впервые за последние два десятилетия увеличил общие расходы на коллективную безопасность,

На втором месте по уровню затрат на оборонные нужды оказалась Греция – 2,38% ВВП. За ней следуют Великобритания (2,21%), а также Эстония (2,16%) и Польша (2%).

Кроме того, согласно статистическим данным НАТО, в 2016 году Соединенные Штаты потратили на оборону $664 млрд, что более чем вдвое больше расходов всех остальных 27 стран НАТО, вместе взятых. Затраты на коллективную безопасность четырех стран - США, Великобритании, Франции и Германии - составляют более 88% от общей суммы расходов всех стран блока.

Остальные 23 страны, входящих в НАТО, экономят на оборонных расходах.

Например, Германия в прошлом году потратила на оборону 1,19% ВВП, Франция – 1,78%, а такие страны, как Канада, Словения, Бельгия, Испания и Люксембург выделяли менее 1% ВВП.

Впрочем, Германия уже пообещала увеличить расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя об этом подчеркнула, что Германия "движется в правильном направлении", однако не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

 

 

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