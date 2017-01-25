Жена пророссийского кандидата в президенты Франции оказалась в центре финансового скандала

Во Франции назревает новый политический скандал, в центре которого – кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. По данным еженедельника Le Canard enchaîné, его супруга Пенелопа в период с 1998 по 2006 год получила свыше 500 тысяч евро, занимая должность парламентского атташе. Об этом сообщает Радио Свобода.

В окружении Фийона поясняют: трудоустройство родственников во Франции не запрещено законом, при условии выполнения ими той работы, за которую они получают жалование.

"Супруги парламентариев зачастую являются их партнерами по работе", – заявил в беседе с агентством AFP Тьерри Солер, пресс-секретарь наиболее вероятного на сегодняшний день претендента на президентский пост Пятой республики. Так он отреагировал на публикацию Le Canard enchaîné, согласно которой Пенелопа Фийон получила порядка полумиллиона евро, в течение восьми лет числясь парламентским атташе своего супруга Франсуа Фийона.

Вопрос, который в этой связи задают французские журналисты: в чем заключалась работа, которую на этой должности выполняла Пенелопа Фийон и за которую получала такое высокое жалование?

Супруги Фийон состоят в браке с 1980 года, у них пятеро детей. Уроженка Уэльса Пенелопа Фийон всегда оставалась в тени, никогда не давала интервью, объясняя это тем, что является домохозяйкой и не участвует в политической жизни своего мужа.

Однако по данным издания, в период с 1998 по 2002 год она получала зарплату из бюджета, которым ее муж, тогда депутат Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента), располагал для оплаты работы парламентских помощников. В 2001 году супруга депутата получала 3900 евро в месяц, пишет Le Canard enchaîné. С лета 2002 года, после того как Франсуа Фийон вошел в состав правительства при президенте Жаке Шираке, его супруга формально стала сотрудницей Марка Жоло, занявшего место Фийона в парламенте. По данным издания, на этой должности, в период с 2002 по 2006 год, Пенелопа Фийон ежемесячно получала от 6900 до 7900 евро. На вопрос журналистов о том, работали ли они вместе, другая парламентская помощница Марка Жоло ответила отрицательно, отметив, что была знакома с Пенелопой Фийон лишь в качестве супруги министра.

В публикации говорится, что в 2012 году, по окончании пятилетнего пребывания Франсуа Фийона на посту премьер-министра и его возвращении на должность депутата, его супруга снова была задействована в его команде как минимум в течение полугода. Параллельно, с мая 2012 по декабрь 2013, она работала в издании Revue des deux mondes, владельцем которого является друг Франсуа Фийона, Марк Ладре, пишет Le Canard enchaîné. В этот период Пенелопа Фийон зарабатывала порядка 5 тыс. евро в месяц. На обращение еженедельника о получении дополнительной информации директор Revue des deux mondes Мишель Крепю ответил, что ошеломлен, поскольку никогда не встречал Пенелопу Фийон в редакции своего издания. По словам Крепю, ее именем были подписаны лишь две или три литературные рецензии.

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Публикация Le Canard enchaîné вызвала интерес не только у журналистов. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру потребовал от Франсуа Фийона объяснений по данному вопросу.

"Когда звучат подобные обвинения, необходимо получить разъяснения. И не от пресс-секретаря. Это серьезное обвинение, пришло время услышать объяснения самого Франсуа Фийона, и они должны быть предельно ясными", – заявил глава МВД в эфире радиостанции RTL. По мнению Ле Ру, разрешенное во Франции трудоустройство супругов и родителей необходимо запретить законом.