Россия признана европейским лидером – по нарушению прав человека

В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

"Среди стран-членов Совета Европы больше всего постановлений, в которых определено хотя бы одно нарушение конвенции по правам человека, в 2016 году было принято относительно России (222 постановления), Турции (77), Румынии (71), Украины (70), Греции (41) и Венгрии (40)", – заявили в ЕСПЧ.

В целом в 2016 году Суд принял 993 решения о нарушении прав человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина остается лидером по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ

Самое большое количество нарушений касалось прав на свободу и безопасность (286), негуманного отношения и унижения (193), прав на справедливый суд (176).

В настоящее время на рассмотрении в ЕСПЧ находится 28 500 дел, среди которых 6 тысяч являются приоритетными.