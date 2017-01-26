В центре Польши вблизи города Петркув Трыбунальский Лодзинского воеводства в одном и том же месте из-за сильного тумана произошли два масштабных ДТП. В аварию в целом попали 63 автомобиля, десятки человек получили ранения. Об этом сообщает Укринформ.

Первая авария произошла в 09:45 (по киевскому времени), когда в условиях очень низкой видимости один грузовик наехал на другой, а потом на них начали наезжать другие автомобили. В общем на отрезке примерно 500 метров столкнулось более 40 автомобилей. Второе ДТП случилось почти в том же месте через несколько минут. Во второе автопроисшествие попали около 20 автомобилей.

По предварительной информации, в обоих ДТП никто не погиб. Впрочем есть много пострадавших, в том числе более 10 человек доставлено в больницы, один из них - в очень тяжелом состоянии. В результате аварии один автомобиль полностью сгорел.











Фото: TVN24