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Главная » Мир » Трамп о пытках как средстве борьбы с терроризмом: клин клином вышибают

Трамп о пытках как средстве борьбы с терроризмом: клин клином вышибают

Трамп о пытках как средстве борьбы с терроризмом: клин клином вышибают
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Президент США попросил руководителей Пентагона и ЦРУ проанализировать допустимость таких действий с точки зрения международного права

26.01.17 471
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает зазорным применение пыток в отношении подозреваемых в терроризме. По его словам, "клин клином вышибают".

Соответствующий комментарий Трамп дал в интервью телекомпании ABC в ответ на вопрос о средствах, которые он считает приемлемыми для борьбы с радикальным исламом и о допустимости так называемой пытки водой, которая уже применялась американскими спецслужбами в отношении подозреваемых в терроризме. Об этом информирует Русская служба BBC.

По его словам, он обсуждал эту тему с высокопоставленными сотрудниками разведки, и все они заверили его, что пытки действительно помогают добиться результата.

Тем не менее, он отметил, что пока не решил, разрешать ли спецслужбам такие методы допроса, и попросил нового министра обороны Джеймса Мэттиса и нового директора ЦРУ Майка Помпео проанализировать допустимость этих действий с точки зрения международного права.

"Если они не захотят на это идти - хорошо. А если захотят - я буду работать в этом направлении. Я хочу сделать все возможное [для обеспечения безопасности страны] ровно в той мере, в какой это разрешает закон. Но считаю ли я эти методы эффективными? Однозначно да, я считаю, что они работают", - пояснил Трамп.

Рассуждая на эту тему, Трамп апеллировал к бесчинствам боевиков "Исламского государства".

"Они стреляют, они отрезают головы нашим гражданам - и не только нашим - просто потому, что те оказались христианами на Ближнем Востоке. Если ИГИЛ творит то, о чем мы даже не слышали еще со средних веков - почему я должен испытывать отвращение к пытке водой?", - сказал Трамп.

Напомним,  Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании допускал, что в случае победы на выборах разрешит своим спецслужбам использовать пытку водой в отношении подозреваемых в терроризме. После обрушившейся на него критики Трамп уточнил, что не будет приказывать военным нарушать международное право.

В 2000-х годах широкий резонанс вызвал доклад, в котором рассказывалось о применении сотрудниками ЦРУ таких пыток в отношении пленных исламистов и подозреваемых в терроризме.

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