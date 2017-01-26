Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине

Администрация нового президента США сообщила представителям Палестинской администрации, что замораживает отправку денег для них

$221 млн, которые администрация Барака Обамы решила перевести на счета Палестинской автономии, не могут быть переданы в ближайшее время.

Премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, как сообщает РБК со ссылкой на The Times of Israel, уже проинформировали об этом.

Команда Обамы уведомила Конгресс о намерении осуществить перевод утром 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. Письменное заявление о передаче денег было отправлено в конгресс "всего за несколько часов" до того, как Трамп принял присягу.

Эти деньги предназначались для оказания гуманитарной помощи на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Другая часть выделенных средств должна была пойти на поддержку реформ — как политических, так и в области безопасности, а также на помощь в подготовке к процессу "достойного политического управления и верховенства права" в Палестине.

Напомним, Израиль одобрил новую масштабную программу строительства еврейских поселений на Западном берегу в Иудее и Самарии.