Бывшие республики Югославии могут закрыть границу между собой

Парламент Словении одобрил законопроект, который позволяет закрыть границу с соседней Хорватией, чтобы предотвратить наплыв мигрантов, следующих через страну в Западную Европу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь, благодаря поправкам в Закон об иностранцах, словенские власти могут отказаться от принятия мигрантов, которые ищут убежища на границе с Хорватией, если число беженцев резко возрастает и "угрожает общественному порядку и внутренней безопасности".

Отметим, что за период с сентября 2015-го по март 2016-го, когда соседние со Словенией страны закрыли свои границы, через эту маленькую страну, население которой составляет всего 2 миллиона человек, прошли полмиллиона мигрантов.

Премьер-министр Миро Церар тогда заявил, что Словения не сможет выдержать еще один такой большой наплыв беженцев.

Если миграционный кризис повторится, правительство будет просить разрешения депутатов закрыть границу как минимум на полгода.

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Напомним, в марте прошлого года Словения официально объявила о закрытии границы для беженцев.

Тогда, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Брюсселе, премьер-министр страны Миро Церар заявил: "Эта встреча — четкий сигнал всем, кто занимается переправкой беженцев и нелегальных мигрантов: "балканского маршрута" больше не существует". Церар сообщил также, что пускать через границу будут только тех, у кого есть документы на въезд в Шенгенскую зону, а также тех, кто имеет право на предоставление убежища по гуманитарным соображениям.

О прекращении транзита беженцев через свою территорию заявила тогда и Хорватия. Сербия, в свою очередь, сообщила, что не намерена превращаться в огромный лагерь для беженцев, и будет применять ограничительные меры на границе с Болгарией и Македонией.