В Германии поменялся глава МИД

В пятницу, 27 января, Зигмар Габриэль, в недавнем прошлом - лидер немецких социал-демократов и министр экономики ФРГ, 27 января возглавил МИД Германии. Об этом сообщает DW.

Первый зарубежный визит Габриэль осуществит уже в субботу, 28 января, во Францию. В Париже он встретится с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Марком Эро и обсудит с ним актуальные международные вопросы.

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Габриэль заменил на посту главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера, который, в свою очередь, подал в отставку, поскольку является кандидатом на выборах президента Германии от правящей коалиции. Выборы президента Германии пройдут 12 февраля.

Ранее Габриэль выступал санкций при условии поэтапного выполнения минских соглашений. "Мы все знаем из нашего опыта, что длительная изоляция ничего не дает. В итоге поможет только диалог", – заявил он в мае 2016 года.