Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет выполнить лишь некоторые обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. Об этом он сообщил в интервью телеканалалу Fox News, передает 112.ua.

Он заявил, что сдержит столько обещаний, сколько сможет. Он добавил, что политика – это "тяжелая вещь". По словам президента, выполнить все обещания ему мешают его политические противники.

"Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь выполнить, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая мешает исполнять свой долг", – заявил Трамп.

Президент заявил, что уже начал выполнять часть своих предвыборных обещаний. Он добавил, что будет заботиться о многих, с кем предыдущее правительство "вело себя плохо".

Трамп считает успешной свою первую неделю на новой должности.

"Это была великолепная неделя, мы сделали и получили очень много", – отметил 45-й президент США.

Напомним, в ходе предвыборной гонки за пост 45-го президента США, республиканец Дональд Трамп обещал американцам отменить реформу здравоохранения, построить стену на границе с Мексикой, увеличить количество рабочих мест, увеличить численность армии, а также сблизиться с РФ и продолжить борьбу с ИГИЛ.

За неделю на посту президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, дал старт реформе, которая заменит Obamacare, а также начал строительство стены между Мексикой и США.