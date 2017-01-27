Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания

Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания

Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

Президенту США, якобы, мешают его политические противники

27.01.17 529
1000

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет выполнить лишь некоторые обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. Об этом он сообщил в интервью телеканалалу Fox News, передает 112.ua.

Он заявил, что сдержит столько обещаний, сколько сможет. Он добавил, что политика – это "тяжелая вещь". По словам президента, выполнить все обещания ему мешают его политические противники.

"Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь выполнить, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая мешает исполнять свой долг", – заявил Трамп.

Президент заявил, что уже начал выполнять часть своих предвыборных обещаний. Он добавил, что будет заботиться о многих, с кем предыдущее правительство "вело себя плохо".

Трамп считает успешной свою первую неделю на новой должности.

"Это была великолепная неделя, мы сделали и получили очень много", – отметил 45-й президент США.

Напомним, в ходе предвыборной гонки за пост 45-го президента США, республиканец Дональд Трамп обещал американцам отменить реформу здравоохранения, построить стену на границе с Мексикой, увеличить количество рабочих мест, увеличить численность армии, а также сблизиться с РФ и продолжить борьбу с ИГИЛ.

За неделю на посту президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, дал старт реформе, которая заменит Obamacare, а также начал строительство стены между Мексикой и США.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Евро может исчезнуть в течение полутора лет, - кандидат в послы США при ЕСГлавный советник Трампа порекомендовал СМИ "помалкивать"Трамп оправдал свою агрессию

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 26648
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 6121
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 15540
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 6932
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3505
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 2029
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5759
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 13884
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5896
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 3028
  1. Неподконтрольные территории Донбасса нельзя признать оккупированными, – Черныш 5836 / 6348
  2. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 5352 / 6393
  3. Главные мобильные операторы Украины с 1 февраля синхронно повышают тарифы 5238 / 5926
  4. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 4589 / 5170
  5. Вода для украинцев станет дороже на 56% 2743 / 3160
  6. Сергея Нигояна могли убить правоохранители, – ГПУ 1771 / 1980
  7. В Киеве на Позняках бушуют токсичные "пылевые бури" 1723 / 2048
  8. Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине 1643 / 1777
  9. В Boeing показали новые скафандры для космонавтов 1608 / 1849
  10. Евро может исчезнуть в течение полутора лет, - кандидат в послы США при ЕС 1515 / 1760
  1. Главные мобильные операторы Украины с 1 февраля синхронно повышают тарифы 40 / 5926
  2. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 32 / 6393
  3. Неподконтрольные территории Донбасса нельзя признать оккупированными, – Черныш 32 / 6348
  4. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 16 / 5170
  5. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 12 / 1025
  6. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 11 / 2499
  7. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 10 / 3028
  8. Учиться по любви. Как в школе "Соняшник" учат детей быть счастливыми 9 / 834
  9. Прифронтовой бар. Как бизнесмен из Донецка прошёл путь в партизаны и обратно 9 / 1311
  10. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 7 / 6121
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.