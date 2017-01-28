Формула вранья. Почему с приходом Трампа в США бросились искать книги Оруэлла

Редактор The Huffington Post о том, почему "Политика и английский язык" в эпоху Трампа актуальнее, чем "1984"

Не успели стихнуть поздравления Дональда Трампа с инаугурацией, а его команда уже спровоцировала скандал и безжалостную критику СМИ. В первый же рабочий день Шон Спайсер, новый пресс-секретарь президента США, во время торжественной речи допустил несколько очевидных фактических ошибок. Одно из таких заявлений — уверение в том, что за инаугурацией Трампа "наблюдало больше людей, чем когда-либо, точка". Эксперты тут же сравнили снимки с двух последних церемоний и заявили, что на инаугурации Барака Обамы присутствовало гораздо больше гостей.

Кроме того, пресс-секретарь Трампа слукавил, заявив, что именно его команда впервые в истории использовала искусственное покрытие для защиты травы на Капитолийском холме. На самом деле этот метод уже применялся в 2013-м, во время торжественного переизбрания Обамы.

"Когда три дня назад Келлиэнн Конвей, одна из ведущих советников Дональда Трампа, назвала враньё Шона Спайсера "альтернативными фактами", вся страна начала ломать голову над тем, как реагировать на готовность команды Трампа и дальше дурачить американскую общественность", — пишет редактор The Huffington Post Максвелл Стречен.

По его словам, ответ на этот вопрос люди начали искать в книге "1984". После абсолютно оруэлловского дебюта советницы Трампа спрос на роман-антиутопию резко вырос. За несколько дней книга быстро и уверенно поднялась на вершину, заняв первую позицию в списке самых читаемых бестселлеров по версии Amazon. Представитель издательства Penguin признался: как только это случилось, они заказали ещё 75 000 экземпляров книги.

"Те, кто у власти, не желают видеть истину, большую или маленькую, "поэтому политический язык должен состоять по большей части из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей"

Роман, который дал миру такие словосочетания, как "большой брат" и "двоемыслие", является, пожалуй, самым известным британских описанием авторитарного государства. Тем, кому не понравилась попытка Конвей замаскировать ложь под нечто, связанное с реальностью, большая часть книги, в частности её вымышленный новояз, покажется очень актуальной. Некоторые фразы очень удачно намекают на скандальное враньё Спайсера. В особенности эта: "Партия сказала вам отвергать доказательства собственных глаз и ушей. Это была их последняя, наиболее значимая команда".

И всё же, по мнению Максвелла Стречена, есть у Оруэлла произведение, которое гораздо удачнее отображает современную реальность. Речь идёт о "Политике и английском языке", эссе, ни капли не похожем на известные "1984" и "Скотный двор", битком набитые символизмом и социалистическими комментариями.

Оруэлл написал это эссе в 1946-м. В нём нет аллегорий и метафор, только чёткий анализ непозволительного злоупотребления языком длиной в 5000 слов.

"В наше время политическая речь и письмо в большой своей части — оправдание того, чему нет оправдания", — писал Оруэлл, утверждая, что когда общая атмосфера отравлена, язык страдает. Те, кто у власти, не желают видеть истину, большую или маленькую, "поэтому политический язык должен состоять по большей части из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей" (перевод В. Голышева. — Фокус).

Оруэлл подтверждает свою точку зрения примерами из реальной жизни, в которой бомбардировку беззащитных населённых пунктов принято называть "миротворчеством", а санкционированные правительством убийства — "устранением ненадёжных элементов". Современные политики пользуются этим методом не менее эффективно.

Когда президент Трамп заявляет о своём желании восстановить "закон и порядок" в американских "внутренних городах", он намеренно скрывает то, что к цветным согражданам полиция относится менее терпимо, чем к белым. Когда Трамп призывает покончить с политкорректностью, он имеет в виду возрождение мира, в котором доминируют белые мужчины. И когда его пресс-секретарь Шон Спайсер говорит о том, что за инаугурацией его босса "наблюдало больше людей, чем когда-либо, точка", он заставляет нас усомниться в том, насколько адекватно мы воспринимаем реальность.

По мнению The Huffington Post, вполне вероятно, что подобные манипуляции на этом не прекратятся. Скорее всего, станет только хуже. Именно поэтому заключительная часть из "Политики и английского языка" важна сегодня, как никогда раньше. В ней Оруэлл призывает бороться за ясность языка, выражаться прямо и ставить в неловкое положение тех, кто этого не делает и пытается юлить.

По материалам: The Huffington Post

Перевод Анны Синящик