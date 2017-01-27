Меркель и Олланд назвали главные угрозы для ЕС

Германия и Франция несут особую ответственность за судьбу Европейского проекта и должны противодействовать популизму и экстремизму – основным угрозам для содружества государств. Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом двусторонних переговоров в пятницу в Берлине, передает Укринформ.

"Нам нужно внутреннее единство. Но каждый член должен помнить, что имеет обязанности и ответственность", – напомнила Меркель.

Олланд считает важным разъяснить народу опасность популизма.

"Я убежден, что Германия и Франция должны играть особую роль. Не потому, что хотим что-то навязывать нашим партнерам, указывать, куда двигаться, нет, но у нас есть историческая ответственность за то, что мы представляем", – отметил он.

Лидеры Германии и Франции выразили общее убеждение, что 27 стран ЕС только вместе могут противостоять вызовам извне и внутренним. Но для этого нужно, по словам канцлера ФРГ, общее видение ЕС в условиях, когда глобальная ситуация драматически и быстро меняется и надо искать ответы на вызовы в самых разных сферах.

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В ходе переговоров лидеры Франции и Германии обсуждают, помимо прочего, подготовку саммита ЕС 3 февраля на Мальте, а также празднование в конце марта в Риме 60-й годовщины подписания Римского Договора.

После завершения встречи Меркель и Олланд посетят место теракта в Берлине 19 декабря 2016 года на Брайтшайдплац.