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Главная » Мир » Маккейн: Путин никогда не будет нашим партнером
Маккейн: Путин никогда не будет нашим партнером
Джон Маккейн / Фото: gazeta.ru

Маккейн: Путин никогда не будет нашим партнером

Сенатор раскритиковал Трампа за заявления о возможном ослаблении антироссийских санкций

28.01.17 1112
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Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа за заявления о том, что Белый дом рассматривает возможность ослабления санкций против России. Об этом сообщает LB.ua.

"Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса. Если он не сделает этого, я буду работать вместе с моими коллегами над тем, чтобы кодифицировать санкции в закон", - написал Маккейн.

Он напомнил о том, что за последние три года под руководством Владимира Путина Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, а также осуществила военное вмешательство в Сирию.

"И вопиющая демонстрация пренебрежения и неуважения к нашей нации - вмешательство России в наши президентские выборы - с кибератаками и дезинформацией кампании, призванной ослабить Америку и дискредитировать западные ценности", - добавил сенатор.

"У каждого из наших последних трех президентов были большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Но каждая попытка оказалась неудачной. Не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГИЛ. Он считает, что укрепление России означает ослабление Америки", - пишет Маккейн.

По его мнению, именно об этом должен помнить Трамп, когда ведет диалог с президентом РФ.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.

Дональд Трамп, в свою очередь, на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.

 

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