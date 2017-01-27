Трамп: Про отмену антироссийских санкций говорить пока рано

Президент США хочет дружить со всеми странами, но не факт, что так и будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций, передает Украинская правда.

"Завтра запланирована беседа с президентом Путиным. Относительно санкций, то пока слишком рано говорить об этом", - заявил Трамп.

"В идеале мы хотели бы хороших отношений со всеми странами. Но это не обязательно так и будет. Однако если мы будем иметь прекрасные отношения с Россией, Китаем, я за это", - подчеркнул он.

Тереза Мэй в свою очередь подчеркнула полную поддержку Британией санкций к выполнению минских соглашений и заявила, что будет продвигать эту мысль среди европейских коллег.

"Мы хотим видеть полную имплементацию минских соглашений, мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока они не будут выполнены", - заявила она.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.