Трамп: Про отмену антироссийских санкций говорить пока рано

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций, передает Украинская правда.
"Завтра запланирована беседа с президентом Путиным. Относительно санкций, то пока слишком рано говорить об этом", - заявил Трамп.
"В идеале мы хотели бы хороших отношений со всеми странами. Но это не обязательно так и будет. Однако если мы будем иметь прекрасные отношения с Россией, Китаем, я за это", - подчеркнул он.
Тереза Мэй в свою очередь подчеркнула полную поддержку Британией санкций к выполнению минских соглашений и заявила, что будет продвигать эту мысль среди европейских коллег.
"Мы хотим видеть полную имплементацию минских соглашений, мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока они не будут выполнены", - заявила она.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.
Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.