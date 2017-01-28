Трамп проводит телефонный разговор с Путиным, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter, передает Радио Свобода.
По его словам, разговор с российским лидером - следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая продолжалась 45 минут.
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Всего в рабочем графике Трампа на сегодня запланированы 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами.
После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп также пообщается с президентом Франции и премьер-министром Австралии.
Напомним, Трамп имел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого пригласил на встречу в Белый дом 10 февраля.