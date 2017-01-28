Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Разговор продолжался 40 минут.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в Twitter.
Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/vVoXKDT8E2— Дмитрий Песков (@peskov_official) January 28, 2017
Подробности разговора пока неизвестны.
Напомним, разговор с российским лидером был следующим после 45-минутной телефонной беседы Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.
После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп пообщается с президентом Франции и премьер-министром Австралии.
Ранее сегодня Трамп имел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого пригласил на встречу в Белый дом 10 февраля.
Всего в рабочем графике Трампа на сегодня запланированы 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами.