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Главная » Мир » Google срочно возвращает своих сотрудников в США после указа Трампа об иммигрантах

Google срочно возвращает своих сотрудников в США после указа Трампа об иммигрантах

Google срочно возвращает своих сотрудников в США после указа Трампа об иммигрантах
Фото: Google

Введенные американским президентом ограничения будут иметь значительное влияние на технологические компании, нанимающие квалифицированных сотрудников со всего мира

28.01.17 755
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Компания Google в срочном порядке возвращает в американские офисы из зарубежных командировок своих сотрудников иностранного происхождения из-за страха, что работники могут не успеть вернуться в США до того, как вступит в силу указ администрации Дональда Трампа, ограничивающий въезд иммигрантов.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНИАН.

В частности, новый указ может повлиять на судьбу около 100 сотрудников корпорации, которые работают в подразделениях компании в США, но сейчас находятся за границей в командировках или в частных поездках. Речь идет о сотрудниках родом из семи мусульманских стран, упомянутых в указе.

"Мы обеспокоены влиянием этого указа и любых инициатив, которые смогут ввести ограничения для сотрудников Google и их семей или поставят барьеры для привлечения в США больших талантов", - заявила представитель корпорации.

Отмечается, что новые ограничения будут иметь значительное влияние на технологические компании, которые нанимают квалифицированных сотрудников со всего мира, пишет Укринформ со ссылкой на ВВС.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг также выразил свою обеспокоенность новым распоряжением президента, отметив, что он, как и многие другие американцы, является потомком иммигрантов.

Американский союз гражданских свобод заявляет, что уже обжаловал это распоряжение в суде. То же самое собирается сделать и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

Напомним, Трамп в пятницу заморозил программу приема беженцев у США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Сомали и Ливии. Эти ограничения означают, что выходцам из этих стран могут не позволить сесть на борт самолетов, летящих в США, даже если у них есть "грин-карта". Гражданам вышеупомянутых стран будет запрещен въезд в США в течение 90 дней. Действие программы по приему беженцев в США приостанавливается на 120 дней.

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