В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп

В ходе первых телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсуждали, среди прочего, российскую агрессию в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты поговорили об актуальных международных проблемах, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

Приоритетом сотрудничества названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.

"Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор продолжался 40 минут.

Разговор с российским лидером был следующим после 45-минутной телефонной беседы Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп планировал пообщаться с президентом Франции и премьер-министром Австралии.

Ранее в субботу Трамп имел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого пригласил на встречу в Белый дом 10 февраля.

Всего в рабочем графике Трампа на 28 января были запланированы 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами.