Уже 12 нобелевских лауреатов подписали петицию против антииммигрантского указа Трампа

Всего под обращением подписались 2200 человек, и их число еще увеличится

12 нобелевских лауреатов подписали петицию против указа президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд в страну жителям семи мусульманских стран и приостанавливает программу предоставления убежища.

Об этом сообщает Meduza.io.

В частности, свои подписи под петицией поставили Нобелевские лауреаты Филип Уоррен Андерсон (физика, 1977), Линда Бак (физиология или медицина, 2014), Юджин Фама (экономика, 2013), Эндрю Файер (физиология или медицина, 2006), Ларс Петер Хансен (экономика, 2013), Роберт Лукас (экономика, 1995), Эрик Маскин (экономика, 2007), Роджер Майерсон (экономика, 2007), Элвин Рот (экономика, 2012), Рэнди Шекман (физиология или медицина, 2013), Харолд Валмус (физиология или медицина, 1989), Эрик Вишаус (физиология или медицина, 1995).

Всего под обращением подписались 2200 человек, и их число еще увеличится.

В петиции говорится, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы. Ученые подчеркнули: введение ограничений наверняка разлучит семьи, поскольку одним запретят въезжать в США, другие не смогут вернуться, если уедут.

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Напомним, Дональд Трамп 25 января распорядился в течение 120 дней не пускать в страну беженцев и на три месяца запретил выдавать визы гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Он объяснял это борьбой с терроризмом.

Указ немедленно вступил в силу. Уже в ночь на 26 января в аэропорту Нью-Йорка задержали двух иракцев. У обоих уже были визы, а один вылетел в США еще до подписания указа. В Каире пятерых иракцев и гражданина Йемена отказались пустить на рейс в США.