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Главная » Мир » Разговор Трампа с Путиным: важный шаг в улучшении отношений, – Белый дом

Разговор Трампа с Путиным: важный шаг в улучшении отношений, – Белый дом

Разговор Трампа с Путиным: важный шаг в улучшении отношений, – Белый дом
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото: РИА "Новости" / AP

В США надеются, что обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом

29.01.17 429
2010

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о сотрудничестве в борьбе с "Исламским государством" и достижении мира в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам первых переговоров двух лидеров, которое цитирует Reuters, передает УНИАН.

"Это позитивный знак и важный шаг в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией", – говорится в сообщении Белого дома, обнародованном через несколько часов после аналогичного сообщения Кремля.

У Трампа также отметили, что переговоры длились около часа.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом и решение других важных вопросов, находящихся в плоскости общих интересов", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Кремле подвели итоги первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

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