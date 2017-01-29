Разговор Трампа с Путиным: важный шаг в улучшении отношений, – Белый дом

В США надеются, что обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о сотрудничестве в борьбе с "Исламским государством" и достижении мира в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам первых переговоров двух лидеров, которое цитирует Reuters, передает УНИАН.

"Это позитивный знак и важный шаг в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией", – говорится в сообщении Белого дома, обнародованном через несколько часов после аналогичного сообщения Кремля.

У Трампа также отметили, что переговоры длились около часа.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом и решение других важных вопросов, находящихся в плоскости общих интересов", – добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже 12 нобелевских лауреатов подписали петицию против антииммигрантского указа Трампа

Напомним, ранее в Кремле подвели итоги первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.