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Главная » Мир » Суд Нью-Йорка разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Суд Нью-Йорка разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Суд Нью-Йорка разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа
Акции протеста в аэропортах США / Фото: Getty Images

Решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США

29.01.17 150
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Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США.

Согласно принятому 27 января указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

После этого юристы ACLU подали петицию от лица выходцев из этих стран, задержанных в американских аэропортах. По данным министерства внутренней безопасности США, запрет уже коснулся более 100 человек.

Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции (NILC) сообщил, что подает в суд на президента Трампа и главу министерства внутренней безопасности США. О намерении подать судебный иск заявил и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

По данным американских СМИ, судебное решение действует по всей стране; оно временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под президентский указ, а также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Ранее сообщалось, что указ Дональда Трампа вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей, как в США, так и за их пределами.

28 января задержание 11 прилетевших беженцев в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке стало толчком для массовых протестов на территории воздушной гавани, где тысячи человек требовали от властей впустить вынужденных переселенцев.

По свидетельствам очевидцев, при зачитывании решения судьи Доннелли манифестанты взорвались аплодисментами на словах о том, что разрешение на въезд "действует по всей стране".

По данным ACLU, за сутки действия указа в аэропортах США были задержаны от 100 до 200 человек, однако эта информация не подтверждена властями.

Особый резонанс вызвало задержание двоих мужчин арабского происхождения – Ханида Дарвеша и Хайдера Альшави – в аэропорту имени Кеннеди сразу после подписания указа.

Правозащитники назвали арест обоих "очевидно нелегальным". В данный момент эти задержанные на свободе. Они также составили судебный иск, требуя остановить действие указа.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал наглухо закрыть для мусульман возможность въезда в Штаты до тех пор, пока "наши люди не разберутся, что происходит".

Однако после победы на выборах риторика Трампа смягчилась, и он ни разу не повторял этот тезис на публике. Правозащитники подчеркивают, что прямой связи между миграцией и террором не существует.

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