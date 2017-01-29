У Трампа подтвердили, что президент США не обсуждал с Путиным снятие санкций с РФ

Решение вопроса преодоления препятствий на пути к теплым отношениям между странами отложили на более поздний срок

Новый президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин не обсуждали вопрос снятия санкций с РФ во время телефонного разговора 28 января. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ABCnews.

Чиновники заявили, что щекотливый вопрос санкций в отношении России не поднимался в ходе первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Это говорит о том, что более сложные препятствия к более теплым отношениям между их странами отложены на более поздний срок.

Издание отмечает, что заявления Белого дома и Кремля о состоявшемся разговоре появились синхронно и прозвучали в позитивном ключе, однако вопрос санкций в разговоре не поднимался.

"Позже представитель Белого дома, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос (снятия санкций, – ред.) сообщил, что санкции не были темой разговора", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что разговор был важным началом для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые требуют улучшения.