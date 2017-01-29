Социал-демократы Германии выбрали Шульца кандидатом на пост канцлера

Экс-президент Европарламента Мартин Шульц стал единственным кандидатом на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

Соответствующее решение было единогласно принято Советом партии.

"Об этом агентство узнало от участников совещания. Зигмар Габриэль, будет немедленно отстранен от работы в центральном офисе партии", – говорится в сообщении.

Следовательно, Шульц будет официально объявлен кандидатом на общих партийных собраниях, которые состоятся 19 марта в Берлине.

Факт избрания его кандидатом от СДПГ на пост канцлера Шульц подтвердил в своем Twitter.

Ein irres Gefühl: Gerade bin ich vom Vorstand meiner Partei zum Kanzlerkandidaten nominiert worden. Ich bin demütig und dankbar. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 29 січня 2017 р.

"Сумасшедшие ощущения: только что меня выбрали кандидатом от партии на пост канцлера. Я благодарен и принимаю предложение", – написал Шульц.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль отказался от борьбы за пост канцлера и оставит пост лидера Социал-демократической партии.

Прогнозируемым соперником Ангелы Меркель в борьбе за кресло канцлера был Мартин Шульц.

Шульц в конце прошлого года объявил, что оставляет должность президента Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг осенью и претендовать на пост канцлера ФРГ.

По данным социологического опроса, проведенного по заказу телеканала ARD, Мартин Шульц и Ангела Меркель имеют одинаковый уровень поддержки среди немцев.