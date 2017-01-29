Из-за антииммигрантского указа Трампа на "Оскар" не попадет иранский режисер

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за антииммигрантского указа президента США Дональда Трампа.

Об этом написал в Тwitter президент Национального ирано-американского совета США Трита Парсе, передает Укринформ.

"Подтверждено: иранец Асгар Фархади не будет допущен в США для посещения церемонии "Оскар". Он - номинант на лучший фильм на иностранном языке", - написал Парси.

Фильм Асгара Фархади 2016 года "Коммивояжер", номинированный на премию "Оскар", принимал участие в главной конкурсной программе 69-го Каннского международного кинофестиваля, состязаясь за "Золотую пальмовую ветвь". Фархади получил приз фестиваля за лучший сценарий, а исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни - приз за лучшую мужскую роль.

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Напомним, Дональд Трамп 25 января распорядился в течение 120 дней не пускать в страну беженцев и на три месяца запретил выдавать визы гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Он объяснял это борьбой с терроризмом.

Указ немедленно вступил в силу. Уже в ночь на 26 января в аэропорту Нью-Йорка задержали двух иракцев. У обоих уже были визы, а один вылетел в США еще до подписания указа. В Каире пятерых иракцев и гражданина Йемена отказались пустить на рейс в США.