Британцы хотят запретить Трампу встречаться со своей королевой

Женоненавистнические взгляды и вульгарное поведение 45-го президента США исключают возможность его встречи с монаршей особой

На сайте парламента Великобритании появилась петиция, призывающая запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским, передает Русская служба ВВС.

В тексте петиции говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможность приезда в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

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По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тысяч человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тысяч подписей, парламент может начать дебаты по острому вопросу.

Всего через пару часов после публикации текста число голосов, поданных за петицию, уже превышало 80 тысяч.