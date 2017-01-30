Французские левые выбрали кандидата на пост президента

Французские левые во время второго тура праймериз выбрали своего кандидата на президентских выборах в апреле этого года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По результатам подсчета более 78% бюллетеней победу одержал бывший министр образования Бенуа Амон. Он набрал почти 59% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр Мануэль Вальс получил чуть более 41%.

Как сообщает France 24, экс-премьер признал свое поражение и пожелал Амону успеха в президентской гонке.

Бенуа Амон является представителем более левого крыла в партии социалистов. Среди его предложений: обеспечение каждого взрослого француза "универсальным доходом" в 750 евро, легализация марихуаны, сокращение рабочей недели с 36 до 32 часов.

Мануэль Вальс критиковал эти предложения, называя их разрушительными и нереалистичными. Сами он описывал себя как политика, который руководствуется опытом и прагматизмом.

В целом, как показывают опросы, кандидат социалистов не имеет шансов на победу в президентских выборах. Сейчас лидерами гонки являются лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от республиканцев Франсуа Фийон.