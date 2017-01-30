В Польше собираются ускорить депортацию нелегальных мигрантов

Глава МВД Польши Мариуш Блащак должен 30 января представить проект поправок в закон о предоставлении убежища для иностранцев на территории Республики Польша, в которых, в частности, речь пойдет об ускорении процедуры депортации нелегальных мигрантов. Об этом Блащак рассказал в эфире Польского радио, передает Европейская правда.

Министр обозначил главные приоритеты своей деятельности на 2017 год, которые, по словам чиновника, касаются повышения уровня антитеррористической безопасности.

Блащак сказал, что поправки в первую очередь касаются введения процедуры пропуска, а также ускорения депортации лиц, которые нелегально пересекли границу Польши.

Глава польского МВД отметил, что в Польше есть люди и институты, которые стремятся открыть польскую границу для мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, однако Блащак против такого подхода.

"Мы этого не сделаем. Поэтому мы должны ввести процедуры, которые облегчат оперативное реагирование на проблемы, которые могут возникнуть", – сказал Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что польская пограничная служба в 2016 году не впустила в страну 22 тысячи 864 гражданина Украины, что на 437 человек больше, чем в 2015 году.