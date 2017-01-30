Мэр испанской столицы сравнила Трампа с Гитлером

Мэр Мадрида Мануэла Кармена из-за ужесточения миграционной политики сравнила президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление она сделал во время заседания мадридского муниципалитета, передает 112.ua со ссылкой на ABC.

"Мы знаем, что это законно назначенное правительство, которое поддерживает значительное число граждан, но в XXI веке мы видим крупнейшее нарушение прав человека, как и при правительстве, которое тоже изначально поддерживали", - отметила она перед началом заседания в мэрии.

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В свою очередь, представитель Народной партии Эсперанса Агирре не согласилась с мнением Кармены и отметила, что решения американского руководства "могут нравиться или нет". Она призвала не давать "уроки демократии из Европы, где родился худший тоталитаризм в мире".

Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал указ, который на 120 дней приостановил программу приема беженцев в США. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.