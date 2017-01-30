Европарламент проголосует за "безвиз" для Грузии 2 февраля

Европейский парламент в четверг, 2 февраля, проголосует по решению о предоставлении Грузии безвизового режима.

Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейского парламента Марджори ван дер Бруке, передает УНИАН.

"Это то, чего грузины ждут уже некоторое время. Парламент считает, что сейчас может согласиться с безвизовым режимом для граждан Грузии, потому что не так давно был принят законодательный акт, который обеспечил возможность приостановить безвизовый режим, если этого будут требовать условия. Это произойдет в четверг", - пояснила она.

В случае положительного решения Европарламента о предоставлении безвизового режима, его еще должен утвердить Совет Европейского Союза.

Ожидается, что в ближайшем будущем, после того, как вступит в силу механизм временного приостановления безвизового режима, будут начаты межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

Напомним, 24 января еврокомиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Иоганнес Хан заявил, что ожидает решения о предоставлении Украине безвизового режима через 2-3 месяца.