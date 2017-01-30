В Казахстане за сутки хакеры взломали более 300 сайтов госучреждений

Кибератакам подверглись не только органы власти, но и больницы, колледжи, театры, библиотеки

В понедельник, 30 января, более трех сотен различных сайтов подверглись хакерским атакам в Казахстане. Об этом сообщает казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) на своей официальной странице в Facebook.

"В результате взлома был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой изменяется главная страница веб-сайта, - ред.) 323 сайтов. Среди них не только органы власти, но и больницы, колледжи, театры, библиотеки", - говорится в сообщении.

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По мнению экспертов, атака стала возможной из-за пренебрежения владельцами сайтов мерами безопасности. В центре допускают утечку данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам.

Напомним, по данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, число хакерских атак на сети альянса в 2016 году возросло на 60%. Ежемесячно производились в среднем 500 кибератак на учреждения Альяна.