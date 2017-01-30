Генсек НАТО верит, что с Кремлем можно иметь практичные отношения

При этом в альянсе не считают, что Россия представляет для него угрозу

"У нас впервые размещены войска в восточных частях альянса, мы проводим больше учений, но мы не стремимся к конфронтации с Россией и к новой "холодной войне", мы предоставляем возможность для ведения диалога, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим более напористую Россию, наращивание вооружений, но мы не видим угрозы", — цитирует Интерфакс-Украина слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им в эфире ВВС.

"С Россией возможно иметь практичные отношения и быть соседями, если вы сильны, тверды и предсказуемы", — считает он.

При этом Столтеберг верит "многочисленным докладам, которые говорят, что Россия организовала кибератаки во время выборов в США, - именно поэтому мы и решили усилить нашу кибербезопасность", — подчеркнул Столтенберг.

Он также прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп ранее позитивно отзывался о Владимире Путине и заявлял о желании сотрудничать с Россией

"В то же время Трамп высказал поддержку трансатлантическому союзу и НАТО, и мы можем провести переговоры о том, как мы можем подстроить и изменить НАТО", — сказал генсек альянса.

Напомним, президент США Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.