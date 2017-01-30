В Канаде ждут мусульман, которым отказано во въезде в США

Премьер – министр Трюдо готов рассказать президенту Трампу об успехах своей страны в миграционной политике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять беженцев из исламских стран которым в соответствии с указом президента США Дональда Трампа временно запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

"Канадцы приветствуют тех, кто бежит от преследований террора и войны, независимо от вероисповедания. Наша сила в разнообразии. Добро пожаловать в Канаду", — цитирует Интерфакс - Украина Twitter Трюдо.

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Он также заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом вопрос о беженцах и рассказать американскому президенту об успехах Канады в вопросах их приема.

Напомним, Трамп своим указом ввел 90-дневное ограничение на въезд в страну граждан семи ближневосточных стран. Дошло до того, что авиакомпании мира срочно пересматривают состав экипажей на рейсах в США из-за запретана въезд в страну граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней.