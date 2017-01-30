Видео, в котором издание GQ дает советы президенту США, как нужно правильно одеваться, стало бешено популярным на YouTube.
Модный журнал советует Трампу носить более узкие брюки, не такой широкий галстук, избавиться от автозагара, а также сменить прическу.
В конце видео GQ демонстрирует результат и сетует, что не может так же просто исправить взгляды и систему ценностей американского президента.
Напомним, редакция американского журнала Time назвала "Человеком года" победителя президентских выборов в США Дональда Трампа .