Обама поддержал акции протеста в США из-за иммиграционного указа Трампа

Экс-президент США обрадован уровнем участия американцев в акциях против этого указа

Экс-президент США Барак Обама поддержал граждан страны, которые организовали протестные акции из-за указа действующего американского президента Дональда Трампа об изменении миграционной политики. Соответствующее заявление в Twitter опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис, передает УНИАН.

"Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, – это именно то, что мы ожидаем от них, когда американские ценности находятся под угрозой", – сказано в сообщении.

Льюис добавил, что Обама обрадован уровнем участия американцев в акциях против этого указа.

Издание Politico отметило, что это заявление стало первым после ухода Обамы с поста президента США.

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Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX — Kevin Lewis (@KLewis44) 30 января 2017 г.

Напомним, после запрета Дональдом Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не прекращаются акции протеста.